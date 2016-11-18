В Одесском аэропорту задержана иностранка, которая находится в международном розыске за торговлю людьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, пограничники указанного подразделения 17 ноября задержали гражданку Молдовы, во время оформления пассажиров, прибывших в международный аэропорт «Одесса» авиарейсом «Стамбул - Одесса».

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«Сработала база данных Интерпола. В результате, выяснилось, что 29-летнюю женщину из соседней страны разыскивают на родине с целью привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми», - рассказали в пресс-службе.

По данному случаю проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве. Гражданка Молдовы задержана и передана представителям Национальной полиции.