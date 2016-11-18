Во Львове обнаружили склад поддельной водки (фото)

Во Львове 15 ноября в одном из помещений гаражного кооператива, что на улице Конюшинной, налоговая милиция обнаружила склад фальсифицированных алкогольных напитков.

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Об этом сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.

Фальсификат под видом торговой марки «Пшеничная» был расфасован в картонные тары, так называемые «бэкинбокси», емкостью 10 литров. Налоговики изъяли 201 коробку ориентировочной стоимостью 300 тыс. грн без марок акцизного налога, говорится в сообщении

По данному факту начато досудебное следствие в рамках уголовного производства по предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 204 УК Украины.