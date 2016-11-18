В Одесской области разоблачили канал контрабанды сигарет и спирта из Приднестровья

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что дельцы ввозили контрабанду через одесскую сеть магазинов беспошлинной торговли для уклонения от уплаты таможенных и акцизных платежей. Сигареты и спирт продавались на территории одного из крупнейших рынков Одесского региона.

Читайте такжеСБУ перекрыла нелегальный канал поставки товаров в "ДНР" железной дорогой

Правоохранители задержали очередную партию контрабандного груза во время выгрузки товара, изъято 144 коробов сигарет (примерно 72 тыс. пачек) на сумму полтора миллиона гривен.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.