В Одесской области разоблачили канал контрабанды сигарет и спирта из Приднестровья
10:11, 18 ноября 2016Происшествия
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Канал контрабанды сигарет и спирта с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики разоблачила в Одесской области Служба безопасности Украины в рамках операции «Рубеж-2016» совместно с пограничниками, прокуратурой и фискальной службой.
Дельцы ввозили контрабанду через одесскую сеть магазинов беспошлинной торговли / ssu.gov.ua
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что дельцы ввозили контрабанду через одесскую сеть магазинов беспошлинной торговли для уклонения от уплаты таможенных и акцизных платежей. Сигареты и спирт продавались на территории одного из крупнейших рынков Одесского региона.
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Правоохранители задержали очередную партию контрабандного груза во время выгрузки товара, изъято 144 коробов сигарет (примерно 72 тыс. пачек) на сумму полтора миллиона гривен.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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