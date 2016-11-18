В Одесской области разоблачили канал контрабанды сигарет и спирта из Приднестровья

10:11, 18 ноября 2016
Происшествия
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Канал контрабанды сигарет и спирта с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики разоблачила в Одесской области Служба безопасности Украины в рамках операции «Рубеж-2016» совместно с пограничниками, прокуратурой и фискальной службой.

Дельцы ввозили контрабанду через одесскую сеть магазинов беспошлинной торговли / ssu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что дельцы ввозили контрабанду через одесскую сеть магазинов беспошлинной торговли для уклонения от уплаты таможенных и акцизных платежей. Сигареты и спирт продавались на территории одного из крупнейших рынков Одесского региона.

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Правоохранители задержали очередную партию контрабандного груза во время выгрузки товара, изъято 144 коробов сигарет (примерно 72 тыс. пачек) на сумму полтора миллиона гривен.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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