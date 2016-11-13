В Киеве неизвестный похитил из церковного киоска золотые и серебряные изделия на 100 тысяч гривень
01:51, 13 ноября 2016Происшествия
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В Дарницком районе столицы злоумышленник похитил из церковного киоска золотые и серебряные изделия на 100 тыс. грн.
Преступник подобрал ключ к входной двери / 112.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, утром 12 ноября в дежурную часть райуправления полиции поступило сообщение о том, что из помещения церковного киоска на проспекте Бажана неизвестный похитил изделия из золота и серебра на сумму свыше 100 тыс. грн.
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На месте происшествия правоохранители установили, что ночью неизвестный подобрал ключ к входной двери, снял с петель металлическую решетку, проник в помещение церковного киоска и обокрал его.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
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