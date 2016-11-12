В центре Киева пьяный молодчик бросил гранату во двор многоэтажки

В центре Киева пьяный молодчик бросил во двор многоэтажного дома гранату Ф-1. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве, сегодня около 3.00 на улице Большая Житомирская, 40, прогремел взрыв.

На месте происшествия наряд полиции охраны заметил двух подозрительных мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому их доставили в управление полиции. Оба - местные жители, 1991 по 1992 годов рождения. У одного из них в кармане правоохранители изъяли чеку от гранаты. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а его товарища опросили и отпустили.

В полиции отметили, что в результате взрыва осколками повреждены крышка канализационного коллектора, ворота гаража и припаркованный неподалеку автомобиль «Ауди».

На месте происшествия эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр и изъяли остатки взрывного предмета, которые отправили на исследование. По предварительной информации, взорвалась граната Ф-1.

Полиция начала два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.