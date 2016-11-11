"Киевэнерго" планирует только вечером начать ликвидацию прорыва тепломагистрали возле Бессарабки

Как сообщает ПАО «Киевэнерго» в Facebook, специалисты компании ликвидируют только что обнаруженное повреждение участка трубопровода в Печерском районе столицы по адресу: бульвар Леси Украинки,2.

В компании отмечают, что «из-за повреждения от централизованного отопления и горячего водоснабжения отключены 2 жилых дома и одно ведомственное здание».

«Аварийная бригада локализует место повреждения и согласовывает с правоохранителями схему движения транспорта для объезда места проведения аварийных работ», - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что «сейчас готовится спецтехника и материалы, необходимые для восстановления магистрали. Из-за плотного движения автотранспорта в зоне проведения работ специалисты компании планируют начать их в 21.00.

По предварительным данным, восстановление центрального отопления и поставки горячей воды в отключенных зданиях планируется утром 12 ноября.

Утром в Facebook очевидцы написали, что возле Бессарабки прорвало трубу с горячей водой. При этом горячая вода залила улицу, в том числе и проезжую часть, и поэтому от пара создалась плохая видимость для водителей.