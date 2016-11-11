В Днепре ликвидирован пожар в школе, погиб учитель - ГСЧС
14:17, 11 ноября 2016Происшествия
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В Днепре ликвидирован пожар в общеобразовательной школе №85, обнаружено тело мужчины, по предварительной версии, учителя.
Причина ночного пожара устанавливается правоохранительными органами / Фото УНИАН
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре в школе в Новокадакском районе города поступило сегодня в 00.12.
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Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, по предварительной версии, учителя этого учебного заведения, 1948 года рождения.
Огонь повредил диван и мебель методического кабинета на общей площади 15 кв. м.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
При этом пожар на ход учебного процесса не повлиял.
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