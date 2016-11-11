В Днепре ликвидирован пожар в школе, погиб учитель - ГСЧС

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре в школе в Новокадакском районе города поступило сегодня в 00.12.

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Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, по предварительной версии, учителя этого учебного заведения, 1948 года рождения.

Огонь повредил диван и мебель методического кабинета на общей площади 15 кв. м.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

При этом пожар на ход учебного процесса не повлиял.