Неизвестные подожгли дверь квартиры мэра Херсона – полиция

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области, сегодня, 9 ноября, в 9:25 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступила информация от мэра Херсона о том, что ночью неизвестные подожгли дверь его квартиры.

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«Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что частично повреждена входная дверь, дверной глазок был залеплен жевательной резинкой. На полу находилась бутылка с жидкостью для розжигания. Все изъяли и направили на исследование», - говорится в сообщении. В полиции отметили, что в результате поджога пострадавших нет.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного правонарушения по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Сам Миколаенко считает, что дверь квартиры подожгли с целью его запугать. «Конечно, ситуация крайне неприятная. И конечно, что это делается с одной целью - запугать меня», - написал городской голова Херсона на своей странице в Facebook.

Напомним, Владимира Миколаенко переизбрали мэром Херсона год назад, он разгромно победил во втором туре выдвиженца партии "Батькивщина" Владислава Мангера.