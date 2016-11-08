Владелец "бункера оружия" под Киевом прокомментировал обыски в его подземном хранилище

Он рассказал, что сегодня получил протокол обыска, передает "Украинская правда. Киев".

"В этот протокол внесли пистолет Макарова, который мне не принадлежит и которого никогда у нас на складе не было. Нам его просто подбросили", - сказал Конев.

Он добавил, что у него есть собственное оружие, на которое есть разрешения, но никогда не было Макарова.

"У меня есть оружие. Оно зарегистрировано. Зачем мне этот уголовный Макарова? Экспертиза еще не показала, но я думаю, что скажут, что это боевой пистолет", - сказал Конев.

Он усматривает в этом намерение правоохранителей "реабилитироваться после громкого заявления об арсенале оружия в бункере".

"Это намерение дискредитировать меня и оправдать свой обыск. Они пришли, заявили об оружии, но на самом деле ничего не нашли. Провели операцию, которая была продумана. И теперь, чтобы обелить себя, подбросили мне пистолет", - сказал Конев.

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Он добавил, что кроме того не досчитался сотен товаров из "бункера".

"Судя по протоколу описи изъятого, у нас исчезло много товаров. Их просто украли. У нас изъяли 15 ящиков, это 30 тысяч штук холостых патронов, что даже на видео видно, а в протоколе записано, что взяли 1 ящик. Пневматических револьверов забрали что-то около 300 штук, а в протоколе вписали 150. Забрали винтовки, их было 2000 тысячи штук. О хозяйственные товары я уже молчу", - сказал Конев.

В прокуратуре все эти обвинения отвергают и уверяют украсть или подкинуть что-то не могли.

"Обыск проходил по решению суда, в присутствии понятых, с видеофиксацией всех действий, с соблюдением всей процедуры. Никаких муляжей не изымали, только предметы, которые по своим характеристикам могут быть оружием или боеприпасами или их составляющими.

Охранник получил копию определения суда о проведении обыска, а после завершения обыска копию протокола с описью изъятого, о чем свидетельствует его подпись. Никаких замечаний от него мы не получили", - сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она добавила, что Конев на просьбу следователя до сих пор не предоставил документов, подтверждающих происхождение изъятых предметов.

Максимец отметила, что прокуратура обнародует все результаты экспертиз, а сейчас ждет от владельца "бункера" документов, которые удостоверяют происхождение всех предметов.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Киева сотрудники Киевской городской прокуратуры №8 вместе с сотрудниками Нацполиции обнаружили подземное хранилище с арсеналом оружия и боеприпасов.