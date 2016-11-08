В Житомире полицейские устроили драку и стрельбу в ночном клубе

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины 296 «Хулиганство».

Инцидент произошел 6 ноября.

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«Расследуется факт хулиганства двух работников правоохранительных органов, который имел место 6 ноября в одном из ночных клубов Житомира, предварительно, правоохранители вызвали конфликт в ночном клубе и и совершили стрельбу», - рассказали в прокуратуре, не сообщив других деталей.

Из других информированных источников УНИАН стало известно, что, по предварительным данным, конфликт возник из-за того, что двое правоохранителей, которые отдыхали в клубе, отказались оплатить счет.

Детали конфликта пока неизвестны, проводится служебное расследование. Впрочем, по данным житомирских СМИ, указанный конфликт закончился дракой и стрельбой в стрип-баре.

Напомним, прокуратура завершила расследование в отношении киевского патрульного Сергея Олейника, который подозревается в убийстве юноши во время преследования BMW в феврале 2016 года.

В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.