В Киеве задержали грузина, который приехал для получения статуса "вора в законе"

В Киеве 4 ноября полиция задержала гражданина Грузии Папуна Угрехелидзе, который приехал получить статус «вора в законе».

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вадим Троян, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Троян подчеркнул, что криминальный «авторитет» прибыл в Киев, чтобы по воровским «традициям» получить статус «вора в законе».

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Задержанный имеет несколько судимостей. Мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы как на территории Украины, так и за ее пределами. Он известный в криминальной среде за систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений, пропаганду «воровских традиций» среди молодежи.

4 ноября Угрехелидзе были выдворены за пределы Украины.

Напоминается, что на днях оперативники Национальной полиции задержали членов организованной преступной группировки, подконтрольного одному из чеченских «воров в законе». Злоумышленники терроризировали жителей Одесской области.