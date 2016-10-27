На Днепропетровщине вор ограбил около двух десятков квартир, проникая в них через окна и балконы

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Сумма нанесенных потерпевшим убытков составляет более 100 тыс. грн. Большинство из этих краж злоумышленник совершил путем свободного доступа через открытый балкон или методом отжима металлопластиковых окон в квартирах нижних этажей. Чаще всего похищал деньги , драгоценности, компьютерную и бытовую технику.

Первые сообщения о кражах таким способом начали поступать в полицию Покрова с начала марта. Были даже факты совершения преступлений в ночное время в присутствии хозяев, которые спали и ничего не слышали. Его жертвами стали жители домов по ул. Соборной, Шатохина, Центральной, Героев Чернобыля, Героев Украины.

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Оперативниками и следователями были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий, экспертиз следов и вещественных доказательств, которые злоумышленник оставлял на местах краж. Проанализировав результаты оперативной работы, полицейские уголовного розыска вышли на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. Часть похищенного у него удалось изъять. Эти вещи теперь станут доказательной базой в суде.

По всем фактам краж были возбуждены уголовные производства в соответствии с ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в жилище или иное хранилище), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6 лет.