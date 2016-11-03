Движение автомобилей по Крещатику возобновлено, полицейские оттеснили митингующих вкладчиков

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции стоят в начале улицы Институтской.

Движение автомобилей по Крещатику возобновлено, правоохранители оттеснили на обочину митингующих, которые требуют от властей вернуть им денежные средства, утраченные в неплатежеспособном банке «Михайловский».

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня около 100 вкладчиков неплатежеспособного банка “Михайловский” перекрыли улицу Крещатик на пересечении с улицей Институтской. Они требуют от властей, в частности от председателя НБУ Валерии Гонтаревой, чтобы им выплатить деньги, которые они хранили в банке.

Между вкладчиками банка “Михайловский” и полицейскими возникали столкновения. Полицейские задержали наиболее активных участников столкновений.