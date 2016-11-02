В Одессе полиция задержала юношу по подозрению в убийстве своей бабушки и поджоге ее квартиры

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции, 72-летняя женщина стала жертвой собственного внука и его приятеля.

Отмечается, что в минувшее воскресенье в Суворовский отдел полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что после тушения пожара в одной из квартир на проспекте Добровольского обнаружена женщина, которая погибла не от огня, а в результате увечий.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на теле погибшей хозяйки квартиры были обнаружены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и колото-резаной раны шеи.

Позднее сотрудники Суворовского отдела полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 17-летний внук погибшей и его приятель.

Выяснилось, что причиной убийства стали деньги, которые хранились в квартире. Внук потерпевшей жил по указанному адресу и знал о них. Он рассказал об этом своему товарищу и предложил ограбить собственный дом, пообещав 1 тыс. долл. Его товарищ-ровесник, который ранее уже был осужден за грабеж, согласился.

«Чтобы не быть узнанными и не оставлять следов, они купили маски с прорезями для глаз, медицинские перчатки и бахилы... Пожилая женщина была дома одна. Злоумышленники позвонили в дверь, и она им открыла. По предварительной договоренности, товарищ внука схватил хозяйку и, прикрыв рот рукой, втолкнул в одну из комнат», - сообщили в главке.

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По словам задержанных, бабушка пыталась сопротивляться и попыталась позвонить по телефону. Тогда сообщник внука деревянной битой несколько раз ударил женщину по голове, после чего воткнул в горло нож.

Расправившись с потерпевшей, злоумышленники еще некоторое время искали деньги, но не нашли. Чтобы скрыть следы преступления, один из парней достал из шкафа бутылку спиртного напитка, облил разбросанные вещи и поджег. Когда начался пожар, юноши покинули квартиру, забрав мобильный телефон убитой.

Возле гаражей в частном секторе они выбросили маски, перчатки и бахилы, спрятали внутри автомобильной покрышки мобильный телефон пенсионерки. Кроме того, зарыли в куче мусора одежду внука со следами ее крови. В ходе следствия все эти вещи найдены и изъяты правоохранителями.

Как отметили в главке, на текущей неделе обоим подозреваемым сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного пунктами 6 и 12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.