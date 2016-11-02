В киевском метро задержали мужчину с противотанковым гранатометом
На станции метро «Демеевская» правоохранители обнаружили и изъяли у подозрительного мужчины ручной противотанковый гранатомет.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Отмечается, что сегодня утром работники полиции метрополитена во время проведения профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений на станции столичной подземки «Демеевская» заметили подозрительного мужчину и пригласили в комнату полиции.
Читайте такжеВ Мариуполе задержали мужчину с сумкой гранат, который ехал в Киев
«Во время личного досмотра в сумке пассажира метрополитена следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла ручной противотанковый гранатомет и патрон калибра 14,5 мм. Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 31-летний житель Хмельнитчины», – сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, сегодня в киевском метрочеловек упал на рельсы, было частично парализовано движение поездов на Сырецко-Печерской линии.
Движение было восстановлено через 20 минут. Пассажир жив, работают медики, сообщили в КП.