В Запорожье задержали полицейских, которые грабили людей (видео)

В Запорожье полицейские занимались грабежом людей во время несения службы. Правоохранителей-грабителей задержали во время совершения ими грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в начале сентября в Управление внутренней безопасности (УВБ) полиции в Запорожской области обратился 64-летний местный житель, который заявил, что его ограбили сотрудники полиции.

По его словам, полицейские на железнодорожном вокзале предложили «закрепить дружбу» в ближайшей кофейне.

«... сотрудники полиции отобрали у пенсионера – ветерана труда одного из государственных предприятий – все сбережения, которые он имел при себе – 56 тысяч долларов США и почти 10 тысяч евро. Тем временем мужчина оказался в больнице, в состоянии клинической комы с острой интоксикацией организма алкоголем суррогатного происхождения», - говорится в сообщении.

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Между тем это не первый случай грабежа людей полицейскими. В конце прошлого месяца полицейские попытались отобрать деньги – 4650 грн, у еще одного пассажира железнодорожного вокзала, который выглядел будто немного навеселе.

«Кроме того, во время проведения санкционированных обысков по месту проживания фигурантов преступления, оперативники УВБ нашли 20,5 тысяч долларов США и почти 5 тысяч евро, ранее отобранные у 64-летнего пенсионера, а также холодное оружие. Остальные деньги заговорщики разделили между собой и успели приобрести за них некоторые объекты недвижимости, транспортные средства и строительные материалы», - говорится в сообщении.

Полицейским грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.