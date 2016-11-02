В Кривом Роге полицейский автомобиль врезался в припаркованную на обочине легковушку

ДТП произошло около шести утра. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Авто патрульных въехало в припаркованную на обочине легковушку. Машину без водителя отбросило на десять метров, а металлическое ограждение вывернуло вместе с фундаментом.

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Свидетели аварии утверждают, что водитель полицейского авто, командир батальона, после аварии признался, что просто заснул за рулем. Кроме него, в машине были две девушки-полицейские, которых госпитализировали с переломами ребер, ног и челюсти.

"Не доходя до перекрестка, слышим так: Гугух!". Смотрю – "Ланос" покатился. Я спросил у полицейского, что случилось. Он сказал, что заснул за рулем", – рассказывает свидетель ДТП Андрей.

"Водитель автомобиля – командир батальона – не придерживался безопасного интервала движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Дэу Сенс", – отметил представитель управления патрульной полиции в г. Кривой Рог Станислав Барщевский.