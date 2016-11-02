В Кривом Роге полицейский автомобиль врезался в припаркованную на обочине легковушку

02:23, 02 ноября 2016
Происшествия
1511 0

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейская машина влетела в "Ланос". 

В Кривом Роге полицейский автомобиль врезался в припаркованный на обочине автомобиль /

ДТП произошло около шести утра. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Авто патрульных въехало в припаркованную на обочине легковушку. Машину без водителя отбросило на десять метров, а металлическое ограждение вывернуло вместе с фундаментом.

Читайте такжеВ Киеве вследствие ДТП с участием патрульных полицейских пострадали дети (видео)

Свидетели аварии утверждают, что водитель полицейского авто, командир батальона, после аварии признался, что просто заснул за рулем. Кроме него, в машине были две девушки-полицейские, которых госпитализировали с переломами ребер, ног и челюсти.

"Не доходя до перекрестка, слышим так: Гугух!". Смотрю – "Ланос" покатился. Я спросил у полицейского, что случилось. Он сказал, что заснул за рулем", – рассказывает свидетель ДТП Андрей.

"Водитель автомобиля – командир батальона – не придерживался безопасного интервала движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Дэу Сенс", – отметил представитель управления патрульной полиции в г. Кривой Рог Станислав Барщевский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter