На школьном стадионе в Запорожской области прогремел взрыв

В Мелитополе Запорожской области на школьном стадионе произошел взрыв. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в Мелитопольский отдела полиции вечером 31 октября от сторожа одной из местных общеобразовательных школ.

Отмечается, что взорвалось самодельное взрывное устройства.

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«Женщина-сторож одной из городских общеобразовательных школ сообщила, что около 21:30 на стадионе школы, расположенной по улице Оратовского, произошел взрыв. Выехав на место происшествия специалисты взрыво-технической службы ГУНП в Запорожской области установили, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного безоболочного устройства», - сообщили в полиции.

Согласно официальной информации полиции, пострадавших в результате взрыва нет.

На сегодня по факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений».

Проводится расследование.