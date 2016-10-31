В Запорожской области осудили к 10 годам террориста, который готовил подрывы в регионе

В Запорожской области суд вынес приговор члену террористической группы «Восток» подконтрольной «ДНР», который пытался совершить подрывы на территории области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что мужчина в июне 2014 года, действуя в составе диверсионной группы, пытался совершить подрыв объектов, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение, расположенных на территории Гуляйпольского, Токмакского и Черниговского районов Запорожской области.

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«Суд признал виновным данного гражданина и назначил ему наказание, на котором настаивал государственный обвинитель, - десять лет лишения свободы», - отмечается в сообщении.

Ранее на Харьковщине до 10 лет лишения свободы осудили диверсанта, который попытался взорвать железнодорожный мост в Изюме.

Суд установил, что в апреле текущего года житель Изюма заложил два взрывных устройства на путях железнодорожной станции "Изюм", на которые прибывали поезда с военной техникой Вооруженных сил Украины в зону АТО.

Привести в действие детонаторы злоумышленник планировал дистанционно – с помощью вызова на мобильные телефоны, прикрепленные к взрывчатке. Однако диверсионный акт мужчина до конца не довел. Его задержали сотрудники Управления СБУ в области.