Взрыв в воинской части в Кропивницком: СМИ назвали имя погибшего, рассказали о пострадавших
Стала известна личность погибшего от взрыва гранаты в воинской части в Кропивницком.
Им оказался 29-летний житель Александрии Дивиченко Василий, передает 112 Украина.
Он - отец трех детей. Ранее служил в 57-й бригаде, затем подписал контракт со спецназовцами.
Состояние еще двух пострадавших стабильно тяжелое, а третьего - очень тяжелое. За его жизнь врачи боролись более четырех часов, пока борьба продолжается. Возраст троих пострадавших - 19, 26 и 28 лет.
Читайте такжеВ Киеве прогремел взрыв в трамвайном депо, погибла женщина
Обстоятельства инцидента пока не известны. Рабочая версия – неосторожное обращение с оружием.
Издание "Кировоградская правда" со ссылкой на военного прокурора Кировоградского гарнизона Руслана Габриеляна сообщило, что по факту взрыва гранаты в воинской части военная прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 414 Уголовного кодекса (Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
Как сообщал УНИАН, 31 октября на территории воинской части В2136 в Кропивницком произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.