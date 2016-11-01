В Черновцах судья-водитель сбежал от полицейских после предложения пройти алкотест

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, вечером 30 октября на Театральной площади патрульные заметили автомобиль марки Lexus, который был припаркован с нарушениями Правил дорожного движения. Полицейские сделали замечание водителю, после чего последний перепарковал автомобиль.

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Во время проверки документов инспекторы выявили отсутствие у него страхового полиса. На гражданина вынесли постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).

«Также у гражданина были признаки опьянения. Водитель согласился пройти тест на состояние опьянения», - сообщили в пресс-службе.

Однако, когда алкотестер привезли по указанному адресу, нарушитель скрылся с места происшествия.

На видео, которое обнародовала сегодня пресс-служба патрульной полиции Черновцов, видно, что после общения с полицейскими водитель иномарки вошел в ресторан на Театральной площади, пообещав скоро вернуться. Однако он оттуда больше не выходил. Впоследствии сотрудники полиции зашли в заведение, пытаясь найти нарушителя ПДД, однако в ресторане его не нашли.

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Местные журналисты опознали в водителе иномарки черновчанина, который работает судьей Садгорского районного в городе Черновцах суда.