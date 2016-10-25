В Черниговской области супруги подорвались на растяжке на собственном дворе

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области, в дежурную часть Бобровицкого отделения полиции поступило сообщение, что около 4 часов утра в хозяйстве жителей села Кобыжча сработало взрывное устройство.

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Взрыв произошел, когда женщина с мужчиной приоткрыли калитку, чтобы выйти со двора. Хозяйка получила повреждения лица и царапины, а мужчина - осколочные ранения живота, ног и рук. Пострадавшие доставлены в Бобровицкую центральную районную больницу, им оказана неотложная медицинская помощь.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые направили собранные обломки ручной осколочной гранаты «Ф-1» на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство».

Продолжается досудебное расследование.