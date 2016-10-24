СМИ: На Львовщине оштрафовали женщину, напавшую с электрошокером на ребенка

Об этом сообщает "Факты".

"Мы гуляли с сыном по улице рядом с детской площадкой, тут он захотел покататься на качели, на которой уже была девочка, - рассказывала на суде Наталия (имя изменено - УНИАН). - Я попросила ее освободить качели, на что она еще с большей силой стала раскачиваться и отказалась с нее сойти".

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Тогда Наталия схватила ее за волосы, нанесла ей несколько ударов электрошокером в правую часть лица и, сбросив ребенка, принялась пинать ногами. Таким образом, девочке, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, были нанесены легкие телесные повреждения.

Трускавецкий городской суд Львовской области принял во внимание то, что обвиняемая искреннее раскаялась в совершенном, на учете у врача - психиатра и нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, ранее не судима, на содержании находится маленький ребенок, которого воспитывает как мать-одиночка. Вердикт суда - штраф в размере 850 гривен.

Наталья довольно хорошо известная личность во Львове своими скандальными историями. То она напала с электрошокером на пассажирку маршрутки, то избила утыканной гвоздями палкой старушку с двухлетней внучкой, то «атаковала» прохожую. При этом, ей каждый раз удается почему-то избежать наказания.