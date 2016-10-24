Во Львове суд удовлетворил иск активиста против Деканоидзе из-за языка

Об этом сообщил автор иска Святослав Литинский, передает "Украинская правда".

По его словам, заседание состоялось в понедельник во Львовском окружном админсуде.

"Львовский окружной административный суд удовлетворил мой иск об отказе МВД привлечь Хатию Деканоидзе к дисциплинарной ответственности. Обязал рассмотреть жалобу", - написал Литинский.

"Если бы Деканоидзе жила в Украине лишь полгода, я бы в таком случае этот вопрос не поднимал. Но она находится в Украине уже около 3 лет. Например, когда люди приезжают в другие страны, им достаточно полгода, чтобы использовать государственный язык", - объяснил свое возмущение Литинский.

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Он рассказал, что еще весной обратился к МВД и просил привлечь к дисциплинарной ответственности Хатию Деканоидзе, потому что она нарушает статью 10 Конституции Украины и другие законы, то есть не использует украинский язык при выполнении служебных обязанностей как должностное лицо.

Однако не получил от МВД ответа. "Внутренние инструкции МВД обязывают их проверять факты, приведенные в обращении. Однако они ни одного факта не проверили и никакого решения не приняли", - отметил Литинский.

Он добавил, что МВД и Хатия Деканоидзе, которая была привлечена к суду в качестве третьего лица, могут обжаловать решение суда в течение 10 дней.

Старший преподаватель кафедры программирования Львовского университета Святослав Литинский уже несколько лет последовательно борется через суды за права украиноязычных потребителей товаров и услуг.

Ему удалось, скажем, выиграть иски против производителя стиральных машин Samsung, "Приватбанка" и "Пузатой Хаты".