В Калифорнии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

По данным СМИ, инцидент произошел на федеральной трассе номер 10 в районе Индейского каньона – территории от города Сонома до Санта-Барбары.

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Прибывшие на место происшествия пожарные использовали лестницы, чтобы эвакуировать пассажиров из искореженного автобуса, который буквально въехал в заднюю часть грузового отсека грузовика.

Водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы. О причинах аварии пока не сообщается.