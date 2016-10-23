В Калифорнии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

21:53, 23 октября 2016
Происшествия
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В американском штате Калифорния недалеко от города Палм-Спрингс в ДТП с участием автобуса и грузовика 13 человек погибли, 31 пострадал.

Автобус въехал в грузовик / Кадр из видео CNN

По данным СМИ, инцидент произошел на федеральной трассе номер 10 в районе Индейского каньона – территории от города Сонома до Санта-Барбары.

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Прибывшие на место происшествия пожарные использовали лестницы, чтобы эвакуировать пассажиров из искореженного автобуса, который буквально въехал в заднюю часть грузового отсека грузовика.

Водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы. О причинах аварии пока не сообщается.

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