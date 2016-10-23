В интернете появилось видео с моментом взрыва в Рязани, унесшего жизни трех человек

19:46, 23 октября 2016
Происшествия
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В сети опубликовали видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент взрыва в многоэтажном жилом доме в российской Рязани, который прогремел в 4:36 утра 23 октября и повлек гибель трех человек.

Взрыв в десятиэтажке произошел из-за утечки газа / Фото МЧС РФ

На видео видно яркую вспышку и падение обломков дома, передает ТСН.

Причиной взрыва официально назвали утечку газа. В результате были частично разрушены три верхних этажа 10-этажного здания, в том числе два жилых.

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По последним данным, в результате взрыва погибли три человека, пострадали 15.

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