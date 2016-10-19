Жене мэра Глухова сожгли авто через четыре дня после свадьбы

12:50, 19 октября 2016
Происшествия
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Бывшая депутат считает, что таким образом на нее пытаются оказывать давление

Автомобіль Єскіної згорів у Києві / facebook.com/olena.yeskina

Об этом сообщила владелица автомобиля, экс-депутат Киевсовета и жена мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена Ескина на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению Ескиной, ее авто повреждают не впервые. По мнению экс-депутата, таким образом на нее пытаются оказывать давление.

«От моей машины этой ночью осталось немного. Было, что из-за моей общественной деятельности, мне ее разбивали битами, откручивали болты на колесах, резали резину... Полиция лишь снимала отпечатки, но ничего должным образом не расследовала», - написала она.

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При этом, в своем посте Ескина даже заявила, что догадывается, кто «заказчик».

Напомним, что Елена Ескина вышла замуж за мэра Глухова Мишеля Терещенко. Пара обвенчалась во Владимирском соборе.

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