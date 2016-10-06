В Харькове у входа в метро автомобиль вспыхнул, как факел (видео)
10:29, 06 октября 2016Происшествия
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В Харькове в людном месте загорелся автомобиль ВАЗ.
Говорят, в ВАЗе взорвалось ГБО / youtube.com
Об этом сообщили очевидцы инцидента на странице паблика "Типичный Харьков" в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, пожар произошел на жилмассиве Салтовка рядом с входом на станцию метро "Героев труда".
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За считанные секунды машина превратилась в факел.
По словам очевидцев, в автомобиле взорвалось установленное газобаллонное оборудование.
В Харькове у метро горела машина / vk.com/only_kharkov
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