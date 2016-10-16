Возле пункта пропуска "Зайцево" умер ждавший автобуса мужчина

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на вход с неконтролируемой украинской властью территории в пешем порядке к контрольному посту "Майорск" прибыл мужчина.

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Во время ожидания муниципального автобуса на остановке мужчине стало плохо, и он потерял сознание.

"Пограничники сразу вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первичную медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Потом прибыли медицинские работники и подтвердили факт смерти, которая, предположительно, наступила от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

О смерти мужчины сообщили в полицию.