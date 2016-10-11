Обвал стены школы в Василькове: из здания эвакуировали 631 человека, пострадавших нет

Об этом на свое странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Проведена эвакуация 631 человека (589 учеников и 42 человека персонала). По предварительной информации жертв и пострадавших нет. На месте разрушения проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Место чрезвычайного происшествия оцеплено силами Национальной полиции", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 10 единиц пожарно-спасательной и инженерной техники, средства малой механизации и около 90 человек личного состава, 3 кинологических расчета.

Кроме того, для наращивания сил приведены в готовность 100 человек личного состава и 15 единиц аварийно-спасательной техники.

Как сообщал УНИАН, в Василькове Киевской области в средней школе №6 обрушились перекрытия нескольких этажей.