В Харькове раненный выстрелом в голову курсант находится в тяжелом состоянии

Как передает УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заведующий первым нейрохирургическим отделением больницы скорой помощи Анатолий Бересток.

«Травма получена вследствие пулевого ранения в голову. Когда больной поступил, состояние было тяжелое. Нарушение сознания, оглушенность. Больной доступен элементарному контакту. Предъявлял жалобы на головные боли и нарушение зрения. В затылочной области слева есть округлой формы входное пулевое отверстие до 5 мм в диаметре, из которого вытекает мозговой детрит – это поврежденная ткань мозга», - сказал он.

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Бересток отметил, что сейчас пострадавший находится в состоянии медикаментозного сна. «Состояние тяжелое. Пуля застряла в кости, она не угрожает жизни. Она, похоже, из свинца, потому что расплющена», - сказал он.

Он добавил, что пострадавшему сделали обработку пулевого отверстия, ревизию канала ранения, остановлено кровотечение. «Пуля расположена в височной кости. Решается, нужно ли ее извлекать», - сказал Бересток.

Врач отметил, что пострадавший – житель Днепра, сейчас его переводят в военный госпиталь.

«Со слов работников скорой помощи, он курсант бывшего танкового училища и в 2014 году якобы находился в зоне АТО», - добавил Бересток.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 5 октября на улице Полтавский Шлях неизвестный выстрелил в затылок курсанту факультета военной подготовки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Пострадавший был доставлен в больницу.