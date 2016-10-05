"Ее хотели похитить": появились подробности нападения на депутата от БПП под Харьковом

Как рассказали в "главке", в полицию обратился 76-летний муж пострадавшей, передает NewsRoom.

Выехавшие на место происшествия силовики вскоре нашли похищенный смартфон, который злоумышленники выбросили неподалеку. Как оказалось, от удара в лицо Львова потеряла сознание, однако нападавшие все равно связали ей руки и заклеили рот.

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"Ее явно хотели похитить и требовать выкуп, потому что маме связали руки и требовали ключи от машины, хотели ее увезти. Я случайно спугнул нападавших, когда подъехал и осветил место фарам. Сейчас она не в очень хорошем психологическом состоянии, но держится", - рассказал сын пострадавшей.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по статье 187 ("разбой") УК Украины. Если злоумышленников найдут, им будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харьковской области неизвестные избили и ограбили депутата облсовета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Ольгу Львову.