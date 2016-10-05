В Харьковской области избили депутата от БПП и отобрали іРһоnе

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского областного совета.

По информации отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, нападение произошло вчера, 4 октября, после 19:00 в селе Кадница Богодуховского района. Двое неизвестных в балаклавах возле дома, где проживает женщина, напали на нее, ударили в лицо, связали руки скотчем и отобрали телефон IPhone.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Продолжается следствие. Правоохранители устанавливают личности нападавших.

Справка УНИАН. Ольга Львова 1958 года рождения, член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", председатель фермерского хозяйства "Муравский шлях", живет в селе Кадница Богодуховского района. Член постоянной комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, реабилитации участников боевых действий и АТО.