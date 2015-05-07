Активисты озвучили возможные версии расстрела милиционеров в Киеве бывшими добровольцами

Как пишет Новое время, предварительно озвученные Министерством внутренних дел обстоятельства преступления расходятся с версией ряда активистов, которые были непосредственно знакомы с задержанными по подозрению в его совершении.

Так, среди озвученных версий – месть, грабеж и идеологический конфликт. Согласно официальной версии милиции, в ночь убийства четверо молодых людей ограбили АЗС, взяв из кассы около 800 грн. При предпринятой по горячим следам попытке задержания грабителей были убиты два милиционера, трое ранены. Также был убит один из преступников.

Вскоре, как отмечается, активисты назвали фамилии задержанных – Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус, Николай Монишенко, Евгений Кошелок. Все они, включая девушку, были активистами Майдана, а затем – участвовали добровольцами в АТО в составе батальонов "Айдар", "Азов", "Шахтерск".

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По мнению Кирилла Сергеева, главы Общества ветеранов АТО, перестрелке между милицией и молодыми мужчинами, случившейся в некоем парке, а не на заправке, предшествовала ссора на почве того, что молодые люди были активистами Майдана, а сотрудники милиции во время протестов находились по противоположную сторону баррикад в прямом смысле.

Как отмечает издание, еще по одной версии, преступники умышленно расстреляли бывших сотрудников "Беркута" именно на почве мести.

Вместе с тем некоторые активисты, в частности представители организации Дорожный контроль, ссылаясь на данные милицейского эфира в ночь убийства, обращают внимание на ряд нестыковок в деле.

В то же время, по словам одного из активистов Майдана Евгения Карася, знакомые подозреваемых в убийстве уверены, что там была какая-то подстава.

«Они говорят: если они куда-то и стреляли, то точно не грабили заправку. Я на заправку тоже поехал. На заправке подтверждают, что стреляли, что стреляли в заправщика из автомата, что ему прострелили руку. Лицо они, понятно, опознать не могут – это было ночью. Я так понял, грабители даже в масках были. Были ли это те пацаны или нет – понять сложно», - рассказал активист.

Кроме этого, по версии МВД, милицейский джип расстреляли во дворе, а потом бросили гранату.

«Реально его расстреляли посреди дороги. Выглядит так, что на самом деле не джип кого-то догонял, а кто-то поравнялся с джипом и его изрешетил. То есть больше похоже на версию, что кто-то расстрелял патруль беркутовцев», - отметил Карась.

По словам активиста, на есть запись с видеокамеры заправки, которую почему-то не выкладывали. Карась также отметил, что в милицейском эфире в ту ночь была ориентировка не по ограблению заправки, а по расстрелянному патрулю, но «это может быть исключительно милицейский технический момент».

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Карась утверждает, что есть много других нестыковок: «по тому же штурму помещения, в котором они (подозреваемые) находились в момент задержания. Есть две версии. Одни говорят, что был штурм, другие - что все было тихо».

С другой стороны, по мнению активиста, что это – группировка, которая собиралась делать какие-то радикальные политические акции.

«Они явно собирались кого-то застрелить. Они были очень разочарованы (событиями в стране после Майдана). И на войне начали очень пессимистически все оценивать. Они прошли Айдар, Металлист, все эти перемирия, котлы. Они все это переживали, у них реально планку сорвало, и они были в шаге от насилия», - предположил Карась.