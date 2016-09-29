В Киеве из-за пожара в школе эвакуировали 600 детей (фото)
12:15, 29 сентября 2016Происшествия
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Утром 29 сентября спасателям сообщили о пожаре в средней общеобразовательной школе по Печерскому спуску, 13.
В Киеве во время возгорания в школе спасатели эвакуировали 600 детей / dsns.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На место происшествия сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
Отмечается, что из подвального помещения шел дым, поэтому пожарные сразу начали эвакуацию учащихся из здания школы - 600 детей.
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Позже стало известно, что в подвальном помещении в электрощитовой произошло короткое замыкание и горение на площади 1 кв.м.
"Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Угрозы жизни и здоровью детей и персонала нет", - говорится в сообщении.
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