В Киеве из-за пожара в школе эвакуировали 600 детей (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На место происшествия сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Отмечается, что из подвального помещения шел дым, поэтому пожарные сразу начали эвакуацию учащихся из здания школы - 600 детей.

Читайте такжеСпасатели 6 часов тушили пожар на предприятии под Киевом (видео)

Позже стало известно, что в подвальном помещении в электрощитовой произошло короткое замыкание и горение на площади 1 кв.м.

"Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Угрозы жизни и здоровью детей и персонала нет", - говорится в сообщении.