ГПУ будет требовать выдачи экс-руководителя столичной ГАИ Макаренко, задержанного в московском "Домодедово"

Об этом заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Указанное лицо действительно задержано на основании объявления его в международный розыск Интерполом по ходатайству украинской стороны. На данном этапе к нему применен временный арест. Мы находимся в тесном контакте с российской стороной. Мы уже делаем перевод ходатайства о задержании и выдаче лица в Украину. Российской стороне мы подтвердили факт, что будем требовать выдачи этого лица", - заявил Енин.

После того как российская сторона закончит проверку Макаренко, будет приниматься решение о выдаче, сказал заместитель генпрокурора.

"Сейчас я не вижу особых проблем с его дальнейшей выдачей российской стороной. Такого плана лица без проблем передаются российской стороной нам, и мы передаем им взяточников и грабителей... По статьям, которые ему инкриминируются, ему может грозить до 3 лет лишения свободы. Сейчас преждевременно комментировать квалификацию", - сказал Енин.

По его словам, есть десятки случаев успешной экстрадиции в обоих направлениях.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что правоохранители пресекли махинации работников ГАИ, которые базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО при оформлении автомобилей.

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Министр отметил, что тогда был задержан начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы ГАИ МВД Украины в Киеве - подполковник милиции Николай Жебель, но начальник столичного управления ГАИ полковник милиции Макаренко, который подозревается в организации преступной группы, покинул территорию Украины в направлении Беларуси. Он был объявлен в розыск.

Сегодня стало известно, что Макаренко 21 сентября задержали в московском аэропорту “Домодедово”.