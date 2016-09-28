В Москве задержали экс-руководителя столичной ГАИ Макаренко

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

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"Подтверждение из Москвы есть - задержали в "Домодедово" еще 21 сентября. Мы направили документы для ареста, ответа насчет принятого решения пока нет", - отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал: правоохранители пресекли махинации работников ГАИ, которые базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО при оформлении автомобилей.

Министр отметил, что тогда был задержан начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы ГАИ МВД Украины в Киеве - подполковника милиции Николая Жебеля, но начальник столичного управления ГАИ полковник милиции Макаренко, который подозревается в организации преступной группы, покинул территорию Украины в направлении Беларуси. Он был объявлен в розыск.