На Волыни местные жители пытались отбить контрабандистов у пограничников

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Волынской области, Ратновский отделом Ковельской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве о сопротивлении работникам правоохранительного органа и умышленном нанесении им побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений двумя жителями Ратновщины.

По данным ведомства, вечером 21 сентября военнослужащий отдела пограничной службы «Доманово» Луцкого пограничного отряда заметил вблизи села Сельца-Млиновские Ратновского района гражданина, который при себе имел пакет с неизвестным содержимым и нес его в сторону государственной границы. На законные требования остановиться и предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина не реагировал и пытался скрыться, однако был остановлен работниками Государственной пограничной службы, которые подошли на подмогу коллеге. «Успел вызвать подмогу и злоумышленник. Чтобы освободить его, четырьмя автомобилями приехало около двух десятков местных жителей, которые начали дергать шестерых пограничников за форменную одежду и бить их. Отбив товарища, нападавшие скрылись», - говорится в сообщении.

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22 сентября двое жителей Ратновского района были задержаны и помещены в изолятор временного содержания - тот, кто спровоцировал инцидент, и один из приехавших ему на помощь. 23 сентября им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, в рамках уголовного производства Ратновским районным судом этим лицам 23 сентября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Волынской области пограничники Луцкого отряда применили оружие, чтобы помешать блокированию своих нарядов местными жителями, которые пытались освободить задержанных контрабандистов. По информации ГПСУ, пограничники задержали двух нарушителей, которые возле села Сельца-Млиновские пытались перенести тюки через границу в Беларусь. “Вскоре на место задержания правонарушителей прибыли 20 местных жителей на транспортных средствах. Они блокировали пограничные наряды, нецензурно выражались и угрожали защитникам границы расправой. Игнорируя устные требования пограничников, неизвестные начали оттеснять от задержанных правоохранителей, продолжали вести себя агрессивно по отношению к пограничному наряду и оказали физическое сопротивление. В связи с этим пограничники вынуждены были произвести предупредительные выстрелы вверх, после чего группа местных жителей, сев в автомобили, скрылась с места происшествия в направлении населенного пункта”, - говорится в сообщении.

По факту нападения на пограничный наряд внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).