В Запорожье прошли погромы игровых залов, полиция отреагировала только на третий вызов: 5 задержанных

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, 19 сентября около 22:30 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что четверо неизвестных в масках с деревянными дубинками в руках выбили входные двери в помещение по улице Космической. Злоумышленники разбили компьютерную технику и скрылись с места происшествия.

Через полтора часа - 20 сентября в 0:04 - в Днепровский отдел полиции поступило аналогичное сообщение. Пятеро неизвестных в масках с деревянными дубинками зашли в помещение по проспекту Металлургов. Нападавшие заставили работников лечь на пол и отдать тревожную кнопку.

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Затем они разбили компьютерную технику, завладели деньгами в сумме около 6000 гривень и отобрали у одного из сотрудников мобильный телефон.

Еще через 20 минут в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в помещение по продаже лотерей по бульвару Шевченко ворвались уже шестеро неизвестных в масках с деревянными палками и разбили компьютерную технику.

После последнего сообщения наряд патрульной полиции, который находился неподалеку, оперативно прибыл на место вызова. Полицейские задержали пятерых подозреваемых.

Все задержанные - в возрасте от 20 до 35 лет. Они отказались от дачи показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции.

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Проверяется их принадлежность к общественным организациям Запорожья.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования.