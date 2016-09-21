В Запорожье прошли погромы игровых залов, полиция отреагировала только на третий вызов: 5 задержанных
Патрульные полицейские в Запорожье задержали пятерых подозреваемых в нападениях на помещения "организации по оказанию услуг по продаже лотерейных билетов и игр" в ночь с 19 на 20 сентября.
Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, 19 сентября около 22:30 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что четверо неизвестных в масках с деревянными дубинками в руках выбили входные двери в помещение по улице Космической. Злоумышленники разбили компьютерную технику и скрылись с места происшествия.
Через полтора часа - 20 сентября в 0:04 - в Днепровский отдел полиции поступило аналогичное сообщение. Пятеро неизвестных в масках с деревянными дубинками зашли в помещение по проспекту Металлургов. Нападавшие заставили работников лечь на пол и отдать тревожную кнопку.
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Затем они разбили компьютерную технику, завладели деньгами в сумме около 6000 гривень и отобрали у одного из сотрудников мобильный телефон.
Еще через 20 минут в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в помещение по продаже лотерей по бульвару Шевченко ворвались уже шестеро неизвестных в масках с деревянными палками и разбили компьютерную технику.
После последнего сообщения наряд патрульной полиции, который находился неподалеку, оперативно прибыл на место вызова. Полицейские задержали пятерых подозреваемых.
Все задержанные - в возрасте от 20 до 35 лет. Они отказались от дачи показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции.
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Проверяется их принадлежность к общественным организациям Запорожья.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования.