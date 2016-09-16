В Николаеве суд арестовал водителя BMW, насмерть сбившего 4-х коммунальщиков
Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, совершившему 15 сентября смертельный наезд на четверых работников дорожной службы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, такое решение принял сегодня, 16 сентября, следственный судья Иван Дирко.
«На судебном заседании подозреваемый признал свою вину», - сообщили в суде.
«По версии органа досудебного расследования, 15 сентября около 04.35 ч, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, двигался в автомобиле BMW со скоростью около 100 км/ч по проспекту Центральный в городе Николаеве и совершил наезд на четырех дорожных рабочих, в результате чего последние погибли», - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Николаеве водитель автомобиля BMW-320 сбил насмерть 4-х работников автодорожной службы, которые наносили разметку.
Он находился в нетрезвом состоянии и пытался сбежать с места ДТП, но его задержали.
Суббота, 17 сентября, объявлена в городе Днем траура по погибшим работникам дорожной службы.