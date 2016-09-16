На Львовщине электричка смертельно травмировала женщину

Во Львовской области вблизи города Новояворовск женщина попала под поезд.

Читайте такжеВ пригороде Львова грузовой поезд смертельно травмировал женщину

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«По информации дежурного Львовской дирекции железнодорожных перевозок 15 сентября в 18:45 на перегоне Затока-Янтарная (Яворовский район, вблизи г. Новояворовск) на 14-м км железнодорожного пути, машинист электропоезда № 6115, сообщением «Львов – Шкло», смертельно травмировал неизвестную особу женского пола», – говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что причины произошедшего выясняются. Проводится доследственная проверка. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.