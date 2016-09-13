В Херсоне возле отделения банка произошел мощный взрыв

Об этом сообщает издание Херсон online.

Взрыв произошел возле отделения банка "Пивденный" на пересечении улиц Черноморская и Перекопская.

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Банк расположен на первом этаже жилого дома. В результате взрыва повреждены входные двери в банк, жильцы дома не пострадали.

На место происшествия выехали председатель Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков, руководство городского и районного подразделения полиции и взрывотехники.

Предварительная правовая квалификация события - ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".