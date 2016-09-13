В Херсоне возле отделения банка произошел мощный взрыв
01:38, 13 сентября 2016Происшествия
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В понедельник, 12 сентября, около 22.00, в Херсоне возле отделения банка произошел мощный взрыв.
В Херсоне возле отделения банка произошел взрыв / khersonline.net
Об этом сообщает издание Херсон online.
Взрыв произошел возле отделения банка "Пивденный" на пересечении улиц Черноморская и Перекопская.
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Банк расположен на первом этаже жилого дома. В результате взрыва повреждены входные двери в банк, жильцы дома не пострадали.
На место происшествия выехали председатель Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков, руководство городского и районного подразделения полиции и взрывотехники.
Предварительная правовая квалификация события - ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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