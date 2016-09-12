Инцидент с пьяным прокурором в Мукачево: трое патрульных получили травмы различной степени тяжести

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что у одного из правоохранителей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение лица; у второго - синяки на предплечье. Третий полицейский имеет ссадины ноги и локтя. Один из пострадавших остается на лечении в больнице.

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Изначально по факту инцидента были открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Позднее по инициативе прокуратуры они были объединены в одно. Расследует его следственный отдел прокуратуры области.

Кроме того, была назначена служебная проверка в отношении работников Мукачевской больницы.