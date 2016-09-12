Инцидент с пьяным прокурором в Мукачево: в областной прокуратуре рассказали о ходе расследования

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Закарпатской области Виктория Попович в прямом эфире "112 Украина", судебно-медицинская экспертиза покажет, было ли у него алкогольное опьянение, и если да, то в какой мере. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время. Сейчас прокурор находится в больнице. У него диагностированы ушиб головного мозга и черепно-мозговая травма.

По словам Попович, три сотрудника патрульной полиции, которые принимали участие в задержании прокурора, направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая даст ответ о наличии или отсутствии у них телесных повреждений и установит характер повреждений.

Назначена служебная проверка и в отношении сотрудников Мукачевской центральной больницы. "Это необходимо, чтобы проверить заявления патрульных, которые указывали на то, что врачи им мешали осуществлять осмотр работника прокуратуры, а также не допускали их к нему", - рассказала Попович.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Киеве: Луценко будет настаивать на возобновлении следствия в отношении сына донецкого бизнесмена

Открыто уголовное производство. Одно следственным отделом Закарпатской области по части 1 статьи 286 "Нарушение правил дорожного движения". Другое, начато сотрудниками полиции по ч. 1 статьи 345 УК. "Они объединены в одном производстве, которое расследует следственный отдел прокуратуры Закарпатской области", - сообщила Попович.

Пресс-секретарь заверила, что если вина сотрудника подтвердится, он будет отвечать по всей строгости закона. Как понесет дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с должности и из органов прокуратуры, так и уголовную ответственность".

Также, по ее словам, ставится вопрос об ответственности непосредственного руководителя 26-летнего прокурора.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, около полуночи полицейские увидели припаркованный на пешеходном переходе «Форд». Полицейские остановились, чтобы предупредить водителя об ответственности за нарушение ПДД, но тот нажал на газ и начал убегать.

Полицейские начали преследование беглеца, который на требования остановиться не реагировал. Впоследствии водитель не справился с управлением, заехал на бордюр и снес металлическое ограждение магазина. По информации полиции, водитель вел себя подозрительно и неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения. Он также предлагал патрульным «решить ситуацию» на месте. В полиции отметили, что никаких документов на право управления у мужчины не было.

Патрульные сообщили о необходимости теста на алкоголь, после чего водитель, согласившись, стал направляться к своей машине, но уже через несколько секунд начал убегать. Патрульные догнали мужчину, но он вел себя неспокойно, ударил в лицо одного полицейского, а другой - схватил за руку. «Полицейские были вынуждены силой успокоить беглеца, скрутив его руки за спину и надев наручники», - отмечается в сообщении.

Затем, отметили в полиции, водитель начал имитировать ухудшение самочувствия. Скорая медицинская помощь госпитализировала его в больницу. По информации полиции, в больнице патрульные заметили, что мужчина употреблял какую-то неизвестное вещество из свертков из фольги. «Впоследствии стало известно, что доставлен в больницу 26-летний мужчина является прокурором в Мукачево, а кроме того – сыном одного из управляющих врачей Мукачевской ЦРБ», - проинформировали в полиции.