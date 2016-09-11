В Полтаве неизвестные повредили пять мемориальных досок участникам АТО

Об этом сообщили в отделе комуникации полиции Полтавской области.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что злоумышленники разбили памятную доску на фасаде школы №38. Кроме того, в воскресенье утром охранник школы №11 сообщил о повреждении доски на фасаде учебного заведения. Аналогичные правонарушения обнаружили утром охранники гимназии №4 и лицея №1.

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Кроме того, злоумышленники повредили мемориальную доску, установленную на фасаде Полтавского государственного педагогического университета им. В.Г. Короленко.

По фактам повреждения мемориальных досок открыты уголовные производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Начато досудебное расследование.