В Харькове совершено вооруженное нападение на бывшего бойца батальона "Айдар" Максима Копылова.

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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, по факту нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют, причастен ли к нападению военнослужащий из батальона "Донбасс". Следователи направили в воинское формирование соответствующий запрос. Если эта информация подтвердится, то дело будет передано в военную прокуратуру.

В комментарии УНИАН жена пострадавшего Ия Копылова сообщила, что нападение произошло вчера, 10 сентября, около 17:00 возле многоэтажки, где проживают супруги. Нападавший перед этим приехал к дому и начал крушить окна квартиры Копылова, которая находится на первом этаже. После этого злоумышленник возле дома увидел мужа, который возвращался домой, и напал на него с ножом. По словам жены, нападавший также планировал использовать автомат, который был в автомобиле, но применить оружие ему помешал товарищ Копылова, находившийся рядом. В результате нападения Копылов получил ранение, был прооперирован.