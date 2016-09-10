"Авто буквально расплющило": СМИ рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом и назвали вероятную причину

По предварительной информации, мужчине пожилого возраста стало плохо за рулем, сообщает ТСН.иа.

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Как отмечается, он вместе с приятелем и двумя подругами возвращались из леса, где компания якобы собирала грибы. На входе в поворот он потерял сознание, а ногой нажал на педаль газа. Пассажир в последний момент перед столкновением с маршруткой выкрутил руль в сторону. Это спасло от серьезных травм пассажиров рейсового автобуса. Но не спасло пассажиров легковушки. Удар был такой силы, что машину буквально расплющило.

Тела пришлось доставать спасателям с помощью гидравлических ножниц.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября, под Киевом 10 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и маршрутки, в результате которого погибли трое людей.