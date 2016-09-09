Автомобиль помощника Путина попал в ДТП в Москве: СМИ узнали подробности (видео)
13:20, 09 сентября 2016Происшествия
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В автомобиль BMW седьмой модели, принадлежащей помощнику Путина Владиславу Суркову, въехало такси.
Авто Суркова попало в ДТП в Москве / vk.com/msk_dtp
Авария произошла в Москве на Новом Арбате.
Российские СМИ сообщают, что во время аварии Сурков сидел на пассажирском месте.
Впрочем, травм он не получил и просто пересел в другую машину.
Автомобиль помощника Путина Владислава Суркова попал в ДТП
Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина.
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Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW. За рулем BMW находился водитель Путина. Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.
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