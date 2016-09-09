Автомобиль помощника Путина попал в ДТП в Москве: СМИ узнали подробности (видео)

Авария произошла в Москве на Новом Арбате.

Российские СМИ сообщают, что во время аварии Сурков сидел на пассажирском месте.

Впрочем, травм он не получил и просто пересел в другую машину.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина.

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Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW. За рулем BMW находился водитель Путина. Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.