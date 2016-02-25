Смертельная погоня за BMW: Олейник объяснил, почему стрелял в автомобиль, когда тот двигался задним ходом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олейник, которому прокуратура объявила о подозрении в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве, заявил журналистам сегодня в зале суда.

«Я не согласен с позицией следствия, потому что у меня не было намерения лишить жизни. Моя цель была - остановить транспортное средство путем повреждения, чтобы предотвратить дальнейшие действия, чтобы это транспортное средство никого не лишило жизни», - подчеркнул сотрудник патрульной полиции.

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Также Олейник объяснил, почему стрелял в направлении автомобиля, когда тот двигался задним ходом.

«В этот момент я совершил четыре выстрела в направлении радиатора и двигателя, потому что когда я вышел, в этот момент BМW сбила моего напарника и была реальная угроза жизни и здоровью моему напарнику», - сказал он.

Также он добавил, что не считает себя виновным в умышленном убийстве, и подчеркнул, что во время этого инцидента выполнял свою работу полицейского. По мнению Олейника, выдвинутое прокуратурой подозрение в умышленном убийстве не справедливо.

Кроме того, Олейник сказал, что в случае, если он будет оправдан, то хотел бы вернуться на работу в полиции.

«Не будем забегать наперед, но я хотел бы исполнять свои служебные обязанности на пользу государства и на защиту населения», - подчеркнул он.

Также Олейник сообщил, что его удерживают в Лукьяновском следственном изоляторе и в течение недели с момента его ареста он не имел возможности пообщаться со своими родными, поскольку там нет возможности позвонить.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».