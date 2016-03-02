Суд отпустил полицейского Олейника под круглосуточный домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей, которое зачитал председательствующий судья Александр Бец.

«Применить к Олейнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - сказал Бец.

Суд постановил освободить Олейника из-под стражи немедленно в помещении суда.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Читайте такжеВ СИЗО произошло "столкновение" патрульного Олейника с другим заключенным - депутат

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».

Читайте такжеСмертельная погоня в Киеве: суд выпустил водителя BMW Храпачевского под личные обязательства

1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Ростиславу Храпачевському - его отпустили под личные обязательства.